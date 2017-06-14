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رسميا.. مجلس النواب يوافق علي اتفاقية «تيران وصنافير»

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رسميا.. مجلس النواب يوافق علي اتفاقية «تيران وصنافير» رسميا.. مجلس النواب يوافق علي اتفاقية «تيران وصنافير»

التحرير

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وافق مجلس النواب بشكل نهائي، وبأغلبية أعضائه اليوم الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والمملكة العربية ، والتي بموجبها تؤول ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية، بعد أخذ التصويت مرتين «وقوفاً وبرفع الأيدي».

وجاءت موافقة المجلس على الاتفاقية خلال الجلسة العامة، التي ترأسها الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، اليوم، عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنها لجنة الدفاع والأمن القومي.

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وقرر رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان علي أن تعود للانعقاد يوم الإثنين 19 يونيه المقبل.
 

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التحرير

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