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رئيس «دعم مصر»: تبعية الجزيرتين محسومة للسعودية منذ 1990

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رئيس «دعم مصر»: تبعية الجزيرتين محسومة للسعودية منذ 1990 رئيس «دعم مصر»: تبعية الجزيرتين محسومة للسعودية منذ 1990

التحرير

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قال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم ، إن مجلس النواب يتحمل خطأ بشأن عرضها للاتفاقية، لافتاً إلى أن الحكومة أخطأت في عرضها للاتفاقية بهذا الشكل.

وأضاف خلال الجلسة العامة، لمجلس النواب لمناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»، اليوم، الأربعاء، أن أمر تبعية الجزيرتين محسوم للسعودية منذ ١٩٩٠.

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وأوضح أنه من الأفضل دعوة أعضاء اللجنة التي تفاوضت بشأن الاتفاقية أمام البرلمان، لتوضيح ما اتخذته من إجراءات أمام الأعضاء، قائلاً: «أعلم جيدًا أننا كنواب سنعاني كثيراً شعبياً، لكن لن نسمح لأحد أن يسرق مصر».

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التحرير

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