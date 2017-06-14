رئيس «دعم مصر»: تبعية الجزيرتين محسومة للسعودية منذ 1990

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قال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مجلس النواب يتحمل خطأ الحكومة بشأن عرضها للاتفاقية، لافتاً إلى أن الحكومة أخطأت في عرضها للاتفاقية بهذا الشكل.

وأضاف خلال الجلسة العامة، لمجلس النواب لمناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»، اليوم، الأربعاء، أن أمر تبعية الجزيرتين محسوم للسعودية منذ ١٩٩٠.

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وأوضح أنه من الأفضل دعوة أعضاء اللجنة التي تفاوضت بشأن الاتفاقية أمام البرلمان، لتوضيح ما اتخذته من إجراءات أمام الأعضاء، قائلاً: «أعلم جيدًا أننا كنواب سنعاني كثيراً شعبياً، لكن لن نسمح لأحد أن يسرق مصر».