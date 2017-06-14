نائب سيناء لـ«عبد العال»: «علمونا أن الحدود ترسم بدماء الشهداء»

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قاطع النائب حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، قائلاً: «ياريس سمعنا وجهة نظر الحكومة مليون مرة، وعارفين أنهم بيقولوا إنها سعودية، عايزين نسمع وجهة النظر الأخري اللي بتقول أنها مصرية».

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ووجه عبد العال حديثه لنائب شمال سيناء قائلاً: «وأنت إيه رأيك يا حسام مصرية ولاسعودية»، فجاء رد النائب الرفاعي:«مصرية سيناوية خالصة»، ليعلق رئيس مجلس النواب قائلاً: «ياريت تسمع لخبراء ترسيم الحدود»، ليرد عليه النائب: «أهالينا في سيناء علمونا أن الحدود ترسم بدماء الشهداء».