مجلس الوزراء: لا زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ التموينية

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نفى مركز معلومات مجلس الوزراء وجود أي زيادة فى أسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار الأرز سواء بمنافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

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وأضاف المركز، أن الوزارة أكدت أن معدلات صرف السلع التموينية للبقالين تسير وفق البرامج المحددة، وأن نسبة صرف مقررات شهر يونيو الحالي اقتربت من 85% بالرغم من مرور أسبوعين فقط ‏على بداية الشهر، مؤكدة أنها حريصة على متابعة السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت ‏والسكر وغيرها، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب،‏مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.‏