عبد العال: ليس لدينا ما نخفيه بخصوص «تيران وصنافير»

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قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عقدت 4 جلسات لنظر اتفاقية «تيران وصنافير»، بحضور الكثير من نواب البرلمان، والكثير من الخبراء بأعضاء اللجنة القومية التي تولت ترسيم الحدود، سواء من الناحية الفنية أو السياسية.

وأضاف خلال الجلسة العامة، اليوم، الأربعاء للتصويت النهائي على اتفاقية تيران وصنافير، أن خبراء في المساحة البحرية، وعلم الخرائط، والتاريخ، وفي كل العلوم الأخرى المتصلة بترسيم الحدود حضروا الجلسات.

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وأشار إلى أن ترسيم الحدود، لا يتم وضعه بطريقة عشوائية، ولكن من خلال اتفاقية دولية صادرة عام 1982 بالأمم المتحدة، التي وضعت القواعد الفنية لترسيم الحدود بين الدولة والأخرى، وعلى وجه الحدود البحرية.

وأوضح أنه «ليس لدينا ما نخفيه في هذه الاتفاقية، وكلنا حريصون على الصالح العام، والجميع لا يهدف إلا الصالح العام»، مضيفاً أن هناك لجنة قومية شاركت في ترسيم هذه الاتفاقية، شارك بها رجال القوات المسلحة.