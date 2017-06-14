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بالأرقام .. «البنك المركزي» يقدم كشف حساب لما بعد تعويم الجنيه

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بالأرقام .. «البنك المركزي» يقدم كشف حساب لما بعد تعويم الجنيه بالأرقام .. «البنك المركزي» يقدم كشف حساب لما بعد تعويم الجنيه

التحرير

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أحمد البرماوي

كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 11.0 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس (منه نحو 9.0 مليار دولار يخص الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف).

وأضاف البنك أن تراجع عجز حساب المعاملات الجارية تراجع للمرة الثانية على التوالى خلال الفترة يناير/مارس 2017 بمعدل 37.7% مقارنة بالفترة المناظرة، كما تراجع العجز التجاري بمعدل 8.1% خلال الفترة يناير/مارس 2017

وبحسب البنك فقد حدث قفزة في حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 29.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2017 مقارنة بالفترة المناظرة، لارتفاع الميزة التنافسية لأسعار الصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع الاسعار العالمية للبترول .

وأكد المركزي وجود تصاعد ملحوظ في الإيرادات السياحية بمقدار 706.2 مليون دولار بمعدل 128.3% لتصل الى نحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2017(مقابل550.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة).

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استمرار تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج بمعدل 70.0% خلال الفترة يناير/مارس 2017 مقارنة بالفترة المناظرة، بحسب البنك المركزي.

وكشف البنك عن أن تحرير سعر الصرف ساهم في تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/مارس 2017 بمعدل 10.9% لتسجل نحو 4.62 مليار دولار، كما ارتفعت بمقدار 964.8 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8.0 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر/مارس 2016/2017 مقارنة بالفترة المناظرة.

وبحسب البنك المركزي تصاعد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لتسجل صافى مشتريات بلغ 3.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2016 (مقابل 19.2 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة).

وأشار إلى زيادة وجود في إجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى بمعدل 12.1% لتسجل نحو 11.0 مليار دولار تقريباً خلال الفترة يوليو/مارس 2016/ 2017مقارنة بالفترة المناظرة.

 

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