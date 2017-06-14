تباين مؤشرات البورصة فى ختام التعاملات ..ورأسمالها يخسر 270 مليون جنيه

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين فى الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 270 مليون جنيه .
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 13502.12 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر "إيجي اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75 % ليغلق عند مستوى 618.74 نقطة، و صعد مؤشر "إيجي إكس 100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.65 % ليصل إلى مستوى 1451.15 نقطة .
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ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 181 مليون جنيه و 290.46 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي مبيعات 290.46 مليون جنيه.