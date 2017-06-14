24 نائباً يطالبون بتشكيل لجنة «استطلاع ومواجهة» بشأن «تيران وصنافير»

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قدم النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلباً موقعاً من 24 نائباً للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة؛ ليتثنى للنواب كممثلين عن الشعب دراسة اتفاقية ترسيم الحدود جيداً والاستعانة بجميع الخبراء.

وأوضح أنه قدم الطلب طبقاً لنص المادة 245 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على «للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضو من أعضائه على الأقل، أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة في موضوع ذي طبيعة مهمة مما يدخل في اختصاص المجلس».

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وأضاف محيى الدين: «أننا بصدد موضوع هام أكثر من الأزمة الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير، لاسيما مع وجود عدد كبير من الخلافات والاختلافات بين طوائف المجتمع المصري أدت إلى تحول المجتمع إلى نصفين».