ضبط أكثر من 4 ملايين قطعة ألعاب نارية ونحو 58 ألف عبوة سجائر مسرطنة قبل تروجيها بالبلاد
ضبط أكثر من 4 ملايين قطعة ألعاب نارية ونحو 58 ألف عبوة سجائر مسرطنة قبل تروجيها بالبلاد
03:53 م الأربعاء 14 يونيو 2017
كتب- علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها؛ للتصدي لعمليات التهريب غير المشروعة بكافة منافذ الجمهورية.
وأسفرت الحملات -التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، خلال أسبوع -في مجال ضبط قضايا الألعاب النارية، عن ضبط 21 قضية، بمضبوطات 4 ملايين و258 ألفا و865 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، وفى مجال ضبط السلع المهربة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، عن ضبط 52 قضية، بمضبوطات بلغت 31,742 طن، و4838 عبوة، و66 ألفا و225 قطعة، و1200 متر، شملت زيوت سيارات، وقطع غيار سيارات و "ياميش" رمضان.
كما أسفرت جهود الحملات - في مجال ضبط العناصر الضالعة في عمليات التهريب - عن ضبط 18 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع وغير مسدد عنها الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة، وفى مجال ضبط السجائر المهربة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، عن ضبط 199 قضية، بمضبوطات 57 ألفا و768 عبوة سجائر وتبغ، وفى مجال تهريب النقد الأجنبي، تم ضبط اثنين من المغادرين للبلاد حال إنهائهما إجراءات السفر الخاصة بهما، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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