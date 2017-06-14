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ضبط 43 ألف مخالفة مرورية و16 سيارة مخالفة للإعفاءات الجمركية خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

ضبط 43 ألف مخالفة مرورية و16 سيارة مخالفة للإعفاءات الجمركية خلال 24 ساعة

03:46 م الأربعاء 14 يونيو 2017

ضبط 43 ألف مخالفة مرورية و16 سيارة مخالفة للإعفاءات الجمركية خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:
واصل ضباط الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملاتهم الموسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع.

واستهدفت الحملات -التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وأشرف عليها مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عادل زكى، على مدى 24 ساعة -تكثيف التواجد المروري على كافة الطرق والميادين؛ لفرض الانضباط المروري بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، عن ضبط 42 ألفا و909 مخالفات مرورية متنوعة، وفى مجال ضبط مخالفات الدراجات النارية، عن ضبط ألف و165 مخالفة متنوعة لدراجات نارية.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط السيارات المخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية والسياحية، عن ضبط 16 سيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.

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