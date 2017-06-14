"الأعلى للإعلام" يقرر مخاطبة شركة ملابس داخلية للرجال لمنع اعلانها بسبب إيحاءاته الجنسية‎

كتبت- هاجر حسني:

قال عبد الفتاح الجبالي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس ناقش اليوم الشكوى المقدمة من غرفة صناعة الإعلام ضد شركة "إيبسوس"، لقياس بحوث المشاهدة، قرر بعد دراسة الشكوى تشكيل لجنة للاستماع إلى وجهة نظر الأطراف المختلفة.

وأضاف الجبالي، على هامش اجتماع المجلس، الذي انعقد اليوم الأربعاء، أنه من المقرر توجيه الدعوة إلى ممثل شركة "إيبسوس"، الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى وجهة نظره.

ولفت الجبالي، إلى أن المجلس ناقش - أيضًا - إعلان لإحدى شركات الملابس الداخلية للرجال، حيث يحوى الإعلان إيحاءات جنسية صوتًا وصورة، وبعد مناقشة طويلة صدر قرار بمخاطبة الشركة لمنع الإعلان أو استمراره نظرًا للقيم المسيئة التي يحملها، وكأنه أمر طبيعي.

وتضمنت قائمة الشكاوى، التي ناقشها المجلس، الشكوى المقدمة بخصوص صورة المقال نشره خالد البلشي، والذي ينطوي على سب وقذف واضح وخروج عن القانون، وبناءً عليه تقدم البلشي بخطاب ينفي صلته بما نشر وأن موقع البديل تم اختراقه وطالب بتحقيق في الأمر، وتم تخصيص لجنة للتحقيق في الأمر مع مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة إلى أي مدى تم اختراق الموقع.

وتابع عضو المجلس الأعلى للإعلام، قائلا: "إن المجلس استمر في مناقشة الرصد الأسبوعي للمسلسلات رمضان، وتلقى خطابًا من قناة دي إم سي، حيث أشارت إلى أنها حذفت كافة العبارات والمشاهد ذات الإيحاءات والألفاظ بما لا يخل بالبناء الدرامي، وأكدت إدارة القناة أنها تتدخل استباقياً بالحذف من أي محتوى باعتبارها مؤسسة إعلامية مصرية لها أهداف وثوابت".

وفيما يخص المواقع التي صدر بحقها حجب خلال الأيام الماضية، قال عبد الفتاح الجبالي، إن هناك بعض المواقع تم اثبات أنها محظورة لإدارة أموال إخوان، وهناك موقعين اتفقنا معهم ووافقوا على الالتزام بمعايير القيم المجتمعية والسلام الاجتماعي حتى يتم إزالة حجبهم.​