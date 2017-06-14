التماس شعبي في ألمانيا لمنع قمة مجموعة العشرين يتجاوز عقبة الـ 10 آلاف توقيع

هامبورج (د ب أ)

نجح قائمون على جمع توقيعات لالتماس شعبي لمنع قمة مجموعة العشرين من الانعقاد في مدينة هامبورج في تجاوز عقبة الـ 10 آلاف توقيع التي ينص عليها القانون كشرط لعرض الالتماس على برلمان ولاية هامبورج.

وأعلن برلمان الولاية اليوم الأربعاء أنه تلقى في الحادي والثلاثين من مايو الماضي 14 ألف و 585 توقيعا على الالتماس "أوقفوا (قمة) مجموعة العشرين، من أجل السلام والعدالة" وأن 10 آلاف و 74 توقيعا من هذه التوقيعات هي الصالحة.

وقال البرلمان إنه تم رفض 4511 توقيعا لأسباب روتينية منها عدم امتلاك بعض أصحاب هذه التوقيعات مسكن في هامبورج.

ويعتزم برلمان الولاية التشاور اليوم الأربعاء بشأن كيفية التعامل مع هذه التوقيعات حيث ينص القانون على تحويل الالتماس الشعبي المستوي لشروطه إلى إحدى لجانه وتكليفها باستدعاء أصحاب الالتماس والاستماع إليهم قبل أن يرد الالتماس لبرلمان الولاية لينظر فيه.

ولكن من غير المستبعد أن يقرر البرلمان النزول على رغبة أصحاب الالتماس وإلغاء قمة مجموعة الدول العشرين الصناعية الكبرى والناشئة المقررة في هامبورج مطلع تموز/يوليو المقبل.