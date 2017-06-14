ملابس «مثيرة» واتهامات بـ«الفبركة».. 5 مشاهد من حلقة «السباعي» مع «رامز جلال»

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تميزت في أدوارها التمثيلية وأثبتت نفسها عن جدارة بالساحة الفنية، فهي يعرف عنها تنوع أدائها التمثيلي في جميع أدوارها، هي الفنانة ناهد السباعي التي وقعت في فخ برنامج "رامز تحت الأرض"، أمس الثلاثاء، الذي يقدمه الفنان رامز جلال والإعلامي اللبناني نيشان، وحازت حلقتها على نسبة عالية من المشاهدة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المشاهد بمقلب "رامز" في "ناهد":

1- حفيدة ملك الترسو

في مقدمة الحلقة التي يقوم بها رامز لتقديم الضيف للمشاهدين، قال عن ناهد السباعي: "ناهد بيجري في دمها الفن.. طبعًا دي عيلتها لوحدها تشيل أفيش، أمها منتجة، وأبوها مخرج، وجدها هو الزغلول الكبير فريد شوقي اللي شال السينما المصرية على كتافه، حفيدة ملك الترسو.. بس احنا ماهمناش دا كله وقررنا نجيبها ونعمل معاها الجلاشة بس لسه ماقررناش هي باللحمة ولا المكسرات".

2- ملابسها

منذ نزول ناهد من الطائرة التي أوصلتها لواحة "نيشان" وحتى انتهاء المقلب، ظل رامز جلال يسخر من ملابسها قائلا: "إيه اللي انتي لابساه ده، إنتي ناشره غسيل لسه مانشفش.. إيه الكتاف دي"، وعندما خافت من ركوب الجمل علّق قائلا: "الجمل الكتاف استفزته"، وعند سؤال نيشان لها عمن رشحها لبطولة مسلسل "هبة رجل الغراب"، سخر رامز قائلا: "الغراب نفسه"، وبعد دخول العرافة مازحتها ناهد: "إنتي بتعرفي تقري الفنجان ولا بتضحكي عليا"، ثم تقلب العرافة الفنجان لقراءته لتقول لها ناهد: "ده لسه مانشفش" حتى أثار ذلك سخرية رامز قائلا: "إنتي ناشرة غسيل!".



3- رد الفعل

عندما انطلقت بالسيارة مع السائق وهي تطالبه بالتوقف وثارت عليه قائلة: "إنت بتبص على إيه"، ليعقب رامز قائلا: "بيبص عالكتاف يا بيبي"، وبعد وقوعها بالرمال المتحركة قررت أن تسقط بنفسها خارج الرمال التي غرزت فيها بعد ذلك، وبالرغم من صعوبة الموقف عليها فإنها ظلت ثابتة لا تستغيث بأحد وتفكر دائما في الخروج من الرمال، وبعد دخول السحلية عليها بدا عليها الرعب، حتى إنها صاحت على زميلتها غضبا، بسبب صراخها الزائد، قائلة لها: "اسكتي بقى شوية".

4- التعدي على رامز

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كشف رامز جلال لناهد عن وجه الحرباء الذي يرتديه قائلا لها: "إيه اللي انتي لابساه ده يا بيبي؟" وأثار ذلك غضبها بشدة وصاحت: "طلعوني من هنا مش عارفة آخد نفسي"، ومازحها رامز قائلا: "في إيه يا بيبي؟"، مما جعلها ترد عليه غاضبة: "أنا أعرفك منين عشان تقولي يا بيبي"، وظل يهدئها قائلا: "مش هانطلعك إلا لما تهدي"، وعند خروجها من الرمال المتحركة انهالت على رامز ضربا وهي تقول: "أنا أعرفك منين"، حتى استطاع تهدئتها.

5- اتهامات بالفبركة

في ظل تعديها عليه تعرت ملابسها قليلا، حتى قال لها: "إهدي إنتي مش لابسة حاجة أصلا"، مما جعلها تزيد ضربها له، وعندما مازحها قائلا: "دانتي أمك حبيبتي"، قامت بالاعتداء عليه مجددا، وهي المرة الأولى التي يعتدي فيها ضيف على رامز مرتين.

وأثار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا حول معرفة "ناهد" بالمقلب قبل وقوعها في الفخ، زاعمين أنها فور سقوط السيارة في الرمال المتحركة رفعت أكتاف "البلوزة" التي ترتديها، في تحضير منها لما ينتظرها.

بعد انتهاء الحلقة أصبحت ناهد السباعي الأكثر تداولا على موقع "تويتر"، وأخذ بعض الرواد يعلقون على الحلقة، حتى سخر أحدهم من طريقة الفنان محمد هنيدي بفيلم "يا انا يا خالتي"، قائلا: "ناهد السباعي: إنت تعرفني عشان تقولي يا بيبي دا أنا هاموتك"، وعلّق آخر قائلا: "هي ناهد السباعي مصنفة نفسها ممثلة إغراء فعلا ولا رامز بيألش؟".