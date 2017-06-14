مرتضى يتحدث عن صفقة كاسونجو وموقف ستانلي ورحيل باولو

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عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا لتقديم الثنائي الغاني أشيمبونج والكونغولي كاسونجو المنمضين لصفوف الفريق الأبيض في الفترة الحالية.

وتحدث مرتضى عن كاسونجو فقال: "كاسونجو هو صفقة سوبر وتلقى العديد من العروض وأنا رأيت بنفسي عرضا من القادسية الكويتي بعد إنضمامه للزمالك وأنا شخصيا رأيته وهو يريد أن يكمل معنا".

وعن موقف ستانلي الحالي مع الزمالك قال مرتضى: "أما بالنسبة لستانلي فأنا أقول لماجد سامي لو أردت بيع اللاعب عبر الاتفاق بسعر الدولار حينها فأهلا وسهلا وسنقوم بالصفقة، ولو لم توافق فسننسحب من الصفقة".

كما طالب مرتضى منصور رئيس الزمالك، الجهاز الفني للمصري البورسعيدي بقيادة حسام وإبراهيم حسن، بالابتعاد عن ناديه وعدم إقحامه اسمه في كل تصريح عقب خسارتهم أو تعادلهم في مباراة بالدوري أو الكأس.

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وتابع مرتضى قائلا: "أرجو من حسام وإبراهيم الابتعاد عن الزمالك وأطلب بمنتهى الأدب والاحترام عدم إثارة جماهير بورسعيد ضد ناديه".

واندهش رئيس الزمالك من هجوم التوأم ضد القلعة البيضاء خاصة وأن هذا النادي هو الذي احتضنهما عقب قيام الأهلي بالاستغناء عنهما.

وتطرق لرغبة حسام حسن في التعاقد مع حسام باولو مهاجم الزمالك، مؤكدا رفضه رحيل اللاعب وهداف الدوري الذي تعاقد معه بـ 10 مليون جنيه، معلنا استمراره لنهاية عقده مع الفريق، وأن اللاعب غير متاح للبيع أو للإعارة.

وأشار مرتضى أن أيمن حفني ركيزة أساسية في الزمالك، ويعد أهم لاعب في مصر وليس في فريقه فقط، مؤكدا أن الحاوي لن يرحل ولم يطلب إيناسيو الاستغناء عنه.