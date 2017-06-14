مرتضى عن إنتخابات الزمالك: «الناس كلها عارفة الحرامي والنضيف»

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة الحالي مدته مستمرة حتى شهر أبريل المقبل، ولا أحد يجبره على تقديم موعد الانتخابات، وشدد على أنه يثق في الجمعية العمومية، وسيجري الانتخابات وفقا لما يحدده وزير الرياضة.

وتحدث مرتضى عن الانتخابات القادمة للنادي موجها حديثه للمرشحين المحتملين: "بقول للناس اللي عاوزة تنزل الانتخابات ولا أنا ولا انتم هنعمل ندوات بنادي الزمالك وابعدوا عن نادي الزمالك والناس كلها عارفة الحرامي والنضيف. والحرامي يدي الحرامي والنضيف يدي النضيف".

وأضاف: "أنا بحب المعارك، وعاوز أشوفكم مش ده ناديكم أنا ممكن أشطبكم بس أنا لا هسيبكم تنزلوا علشان تتعذبوا، وهجيب قضاة وهجيب منظمات دولية وهجيب أمهاتكم وهجيب حقوق الانسان تشرف على الانتخابات".

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وشدد على أن الزمالك يتعرض لحملة من قبل أحمد سليمان عضو المجلس المستقيل، وشدد على أن أيمن حفني لاعب الفريق أكد في ورقة رسمية أن أحمد سليمان حصل على 200 ألف جنيه عمولة من صفقة انتقاله للفريق الأبيض.

وانتقد مرتضى منصور رئيس النادي ما تردد عن زيادة مرتبات العمال في شركة الأمن الخاصة التي تم التعاقد معها مؤخرا، وأوضح أن الشركة تحصل على 900 ألف جنيه في السنة.

وأضاف أن كل فرد من أفراد شركة الأمن والبالغ عددهم 84 فردا بالإضافة إلى المشرفين ويحصل كل فرد على راتب شهري 540 جنيه تقريبا، وليس 3000 جنيه كما ترد.