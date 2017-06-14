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مرتضى: «خدت رأي ميدو قبل ما أتعاقد مع أشيمبونج»

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مرتضى: «خدت رأي ميدو قبل ما أتعاقد مع أشيمبونج» مرتضى: «خدت رأي ميدو قبل ما أتعاقد مع أشيمبونج»

التحرير

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عقد رئيس نادي مؤتمرا صحفيا لتقديم الثنائي الغاني أشيمبونج والكونغولي كاسونجو المنمضين لصفوف الفريق الأبيض في الفترة الحالية.

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك لم يتعاقد مع أشيمبونج بعد تألقه في مباراة الزمالك، وشدد على أنه استطلع رأي أحمد حسام ميدو وفاروق جعفر بالإضافة إلى رأي أفراد الجهاز الفني قبل التعاقد معه.

وشدد رئيس النادي على أنه تفاوض مع إدارة الداخلية في الفترة الماضية وضم اللاعب بالطرق الشرعية، وأضاف أن سموحة ليس من حقه ضم اللاعب لأن المهاجم هو الذي يطلب فسخ عقده بالشرط الجزائي وليس سموحة.

وأضاف مرتضى منصور أن الداخلية صاحب الحق في بيع اللاعب في الفترة الحالية، وقام ببيع المهاجم للزمالك.

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فيما وجه الغاني أشيمبونج رسالة شكر لرئيس القلعة البيضاء، حيث قال: "أشكر مرتضى منصور، فهو بمثابة الأب، أتواجد حاليا في أحد افضل أندية القارة الإفريقية".

وواصل تصريحاته قائلا: "سعيد بالانتقال لصفوف الزمالك، سأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة الفريق في مشواره المقبل وإسعاد الجماهير".

وواصل: "فريق الزمالك الموسم المقبل سوف يكون قوي للغاية، سعيد ايضا بوجود كاسونجو معنا، سوف اسعى لمساعدة زملائي لتحقيق البطولات".

ومن جانبه تحدث مرتضى منصور قائلا "لقد تعاقدنا معه بالطرق الشرعية، فاوضنا الداخلية عكس ما فعل سموحة، والفريق السكندري لا يحق له الحصول على توقيع اللاعب".

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التحرير

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