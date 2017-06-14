وزير الطيران لـ"سياحة النواب": تشغيل خط طيران مباشر مع اليابان أكتوبر المقبل
وزير الطيران لـ"سياحة النواب": تشغيل خط طيران مباشر مع اليابان أكتوبر المقبل
03:32 م الأربعاء 14 يونيو 2017
القاهرة- (مصراوي):
قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إنه سيتم تشغيل خط طيران مباشر ومنتظم من مطار القاهرة إلى مطار "ناريتا" باليابان بداية من شهر أكتوبر المقبل.
جاء ذلك ردا على استفسار من النائبة سحر طلعت مصطفى خلال اجتماع مغلق للجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أمس عن تشغيل خط الطيران بين مصر واليابان.
وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، عن اجتماع اللجنة الذي تم خلاله أيضا مناقشة اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر والتي وافقت عليها اللجنة وطلبي إحاطة مقدمين من النائبين هيثم الحريري وثروت سويلم حول عدم تشغيل مطار النزهة حتى الآن رغم تجديده وتطويره وقال شريف فتحي، إن أعمال التطوير التي تمت بدأت في وقت سابق لتوليه منصبه الوزاري، وإن المتغيرات التي حدثت خلال الخمس سنوات السابقة أدت إلى وجود بعض المتغيرات منذ سقوط الطائرة الروسية ومايحدث الآن غير بعض المفاهيم وخطط التطوير الخاصة بسلامة الطيران.
وأكد فتحي أن الملف يتم دراسته حاليا دراسة وافية، وأنه بمجرد ورود التقرير النهائي، سيتم اتخاذ القرار المناسب فورا.
وناقشت اللجنة كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي البطران، حول الملاحظات التي رصدتها في مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الجوي متقدمة باقتراحات لحلها، حيث أكد وزير الطيران المدني أنه سيتم دراسة المقترحات ومدى إمكانية تنفيذها لتلافي السلبيات والملاحظات التي أبداها الأعضاء.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
قبل التصويت.. نائبات "25-30" تعلنَّ تيران وصنافير "مصرية"
-
ننشر نص تقرير «دفاع البرلمان» بشأن "تيران وصنافير"
-
هل يجوز إجراء "استفتاء شعبي" على "تيران وصنافير"؟
-
3 نواب في لجنة الدفاع يرفضون "اتفاقية تيران وصنافير".. و"البرديسى"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيرانأخبار
-
بالصور- "جنازة الرفاعي".. "السيدة زينب" حزينة على أشهر كبابجي بالقاهرةأخبار
-
تعليق ساخر من عمرو أديب على واقعة اعتداء هيثم الحريري على نائبة برلمانيةأخبار
-
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق "مول مصر" إلى 3 أشخاصأخبار
-
إلى لقاء قريب.. أحمد يحن لزوجته المتوفية بـ"وجبة" وزيارة للقبر (فيديو)أخبار
-
بالفيديو والصور.. حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا في لندنأخبار