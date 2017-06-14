أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الاربعاء 14-6-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز " ليلة القدر ولماذا سميت بليلة القدر" -
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الطيران لـ"سياحة النواب": ‫تشغيل خط طيران مباشر مع اليابان أكتوبر المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الطيران لـ"سياحة النواب": ‫تشغيل خط طيران مباشر مع اليابان أكتوبر المقبل

03:32 م الأربعاء 14 يونيو 2017

القاهرة- (مصراوي):

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إنه سيتم تشغيل خط طيران مباشر ومنتظم من مطار القاهرة إلى مطار "ناريتا" باليابان بداية من شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك ردا على استفسار من النائبة سحر طلعت مصطفى خلال اجتماع مغلق للجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أمس عن تشغيل خط الطيران بين واليابان.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، عن اجتماع اللجنة الذي تم خلاله أيضا مناقشة اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر والتي وافقت عليها اللجنة وطلبي إحاطة مقدمين من النائبين هيثم الحريري وثروت سويلم حول عدم تشغيل مطار النزهة حتى الآن رغم تجديده وتطويره وقال شريف فتحي، إن أعمال التطوير التي تمت بدأت في وقت سابق لتوليه منصبه الوزاري، وإن المتغيرات التي حدثت خلال الخمس سنوات السابقة أدت إلى وجود بعض المتغيرات منذ سقوط الطائرة الروسية ومايحدث الآن غير بعض المفاهيم وخطط التطوير الخاصة بسلامة الطيران.

وأكد فتحي أن الملف يتم دراسته حاليا دراسة وافية، وأنه بمجرد ورود التقرير النهائي، سيتم اتخاذ القرار المناسب فورا.

وناقشت اللجنة كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي البطران، حول الملاحظات التي رصدتها في مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الجوي متقدمة باقتراحات لحلها، حيث أكد وزير الطيران المدني أنه سيتم دراسة المقترحات ومدى إمكانية تنفيذها لتلافي السلبيات والملاحظات التي أبداها الأعضاء.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قبل التصويت.. نائبات

    قبل التصويت.. نائبات "25-30" تعلنَّ تيران وصنافير "مصرية"

    أخبار
  • ننشر نص تقرير «دفاع البرلمان» بشأن

    ننشر نص تقرير «دفاع البرلمان» بشأن "تيران وصنافير"

    أخبار
  • هل يجوز إجراء

    هل يجوز إجراء "استفتاء شعبي" على "تيران وصنافير"؟

    أخبار
  • 3 نواب في لجنة الدفاع يرفضون

    3 نواب في لجنة الدفاع يرفضون "اتفاقية تيران وصنافير".. و"البرديسى"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ

    مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيرانأخبار

  • بالصور-

    بالصور- "جنازة الرفاعي".. "السيدة زينب" حزينة على أشهر كبابجي بالقاهرةأخبار

  • تعليق ساخر من عمرو أديب على واقعة اعتداء هيثم الحريري على نائبة برلمانية

    تعليق ساخر من عمرو أديب على واقعة اعتداء هيثم الحريري على نائبة برلمانيةأخبار

  • الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق

    الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق "مول مصر" إلى 3 أشخاصأخبار

  • إلى لقاء قريب.. أحمد يحن لزوجته المتوفية بـ

    إلى لقاء قريب.. أحمد يحن لزوجته المتوفية بـ"وجبة" وزيارة للقبر ()أخبار

  • بالفيديو والصور.. حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا في لندن

    والصور.. حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا في لندنأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

"مصراوي" يفتح ملف طريق الموت "قنا - الأقصر الزراعي الشرقي"

"مصراوي" يفتح ملف طريق الموت "قنا - الأقصر الزراعي الشرقي"

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه