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قبل التصويت.. نائبات "25-30" تعلنَّ تيران وصنافير "مصرية"

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مصراوي Masrawy

قبل التصويت.. نائبات "25-30" تعلنَّ تيران وصنافير "مصرية"

03:25 م الأربعاء 14 يونيو 2017

نائبات ائتلاف 25 -30

كتب - مصراوي:

تصوير- كريم أحمد:

رفعت نائبات ائتلاف 25 -30 الأربعاء لافتات كُتب عليها "مصرية - مصرية"، في إشارة إلى موقفهن من اتفاقية ترسيم الحدود مع التي تتضمن نقل السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" في البحر الأحمر إلى السعودية.

بخط اليد، وبالقلم الجاف، رفع النائبات اللافتات، للتعبير عن موقفهن، والتي التقطتها عدسة "مصراوي".

وبدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، منذ الأحد الماضي، مناقشة موقف اللجنة من الاتفاقية، وقد وافقت اللجنة على الاتفاقية.

ووافقت اليوم الأربعاء لجنة الدفاع والأمن القومي على الاتفاقية، ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مناقشة الاتفاقية.

يذكر أن التصويت من النواب بالجلسة العامة بدأ منذ قليل، لمعرفة الموقف النهائي تجاه الاتفاقية المثيرة للجدل.

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