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"عبدالعال" يهدد نواب تكتل "25-30" بالطرد من جلسة "تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

"عبدالعال" يهدد نواب تكتل "25-30" بالطرد من جلسة "تيران وصنافير"

03:24 م الأربعاء 14 يونيو 2017

كتب- أحمد علي:
هدد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء تكتل "25-30" بتطبيق اللائحة ضدهم بسبب مقاطعتهم المستمرة للعميد بحرى أشرف العسالk ممثل القوات المسلحة، خلال شرحه أسباب نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافيرة إلى .

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "من لا يحترم الزى العسكرى لا مكان له فى المجلس" مهددا بإخراج النواب المعترضين خارج الجلسة.

وشهدت الجلسة العامة، حالة من الفوضى بسبب اعتراض بعض النواب على حديث ممثل القوات المسلحة وقوله إن قرب الجزيرتين من لا يحسم السيادة.

وفى واقعة غريبة شهدتها الجلسة العامة، توحد النواب الرافضون والموافقون على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على موقف واحد خلال استعراض العميد بحرى أشرف العسال اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

بدأت الواقعة بعدما أكد ممثل القوات المسلحة على أن السيادة للجزر أمر يحسمه التاريخ فدخل نواب تكتل "25-30" فى موجة تصفيق حادة فى إشارة إلى أنه اعتراف ضمنى من ممثل القوات المسلحة بأن الجزر تتبع مصر فما كان من نواب ائتلاف دعم مصر أيضا إلا أن وقفوا للتصفيق.

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