ماذا قال ترامب عن حادث إطلاق النار في فيرجينا؟
ماذا قال ترامب عن حادث إطلاق النار في فيرجينا؟
03:29 م الأربعاء 14 يونيو 2017
كتبت- رنا أسامة:
علّق الرئيس الأمريكي على حادث فيرجينيا الذي أسفر عن إصابة عضو بالكونجرس بطلق ناري.
وقال ترامب "نأسف لحدوث هذه المأساة في فيرجينيا". ووصف عضو الكونجرس ستيف سكاليس بـ"الصديق الحقيقي والوطني"، في تغريدة كتبها على حسابه على موقع تويتر.
وتابع: "لقد أصيب بجروح خطيرة ولكنه سوف يتعافى تمامًا. صلوتنا ودعواتنا له".
وتعرض عضو في الكونجرس الأمريكي، الجمهوري ستيف سكاليس عن ولاية لويزيانا، الأربعاء لإطلاق نار في ملعب بيسبول في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، عندما فتح مسلح النار في الملعب، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وأكدت الشرطة في الإسكندرية أنها تحقق في إطلاق النار عدة مرات في ملعب للبيسبول.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر في الكونجرس إن نحو 50 رصاصة أطلقت في الحادث، وإن 4 أشخاص آخرين أُصيبوا، بالإضافة إلى سكاليس.
وقالت شرطة مدينة الإسكندرية إن عددا غير محدد من الضحايا نقلوا إلى المستشفيات. وأضافت أن المشتبه فيه قيد الاحتجاز.
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