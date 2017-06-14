"الأعلى للثقافة" ناعيًا شريف رزق: الحركة الشعرية فقدت أحد شبابها​

كتبت- نسمة فرج:

نعى الدكتور حاتم ربيع، اﻷمين العام للمجلس اﻷعلى للثقافة، الشاعر شريف رزق، الذى رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 52 عامًا، وذلك بعد تعرضه لنزيف فى المخ نقل على أثره إلى مستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية.

وقال الدكتور حاتم ربيع، إن الحركة الشعرية فقدت أحد شبابها، والذى كان متميزا فى الحضور الفعال داخل المشاهد الشعرية، كما أنه أثرى المشهد الشعرى بالكثير من الأعمال المتميزة، داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

جدير بالذكر، أن لشريف رزق مجموعة من الأعمال الشعرية منها: "عزلة الأنقاض، لا تطفئ العتمة، مجرة النهايات، الجنة الأولى، أنت أيها السهو، هواء العائلة"، وغيرها، كما أنه قدم قصيدة النثر العربية، وعددا من الأعمال النقدية الهامة.