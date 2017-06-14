التحريات : تسرب غاز "مول مصر" نتيجة كسر اسطوانات إطفاء بغرفة 400 متر
التحريات : تسرب غاز "مول مصر" نتيجة كسر اسطوانات إطفاء بغرفة 400 متر
03:24 م الأربعاء 14 يونيو 2017
كتب -صابر المحلاوي:
كشف فحص ومعاينة ضباط مباحث الجيزة، بإشراف اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، لمكان تسرب غاز مول مصر، عن أن التسرب حدث بغرفة كابلات كبرى.
وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، ارتفاع عدد المصابين جراء اندلاع حريق داخل مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، إلى 3 أشخاص، وأسفر الحريق عن وفاة أحد المواطنين.
وتبين من التحريات التي أجراها العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع أكتوبر والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر أول أن غرفة للكابلات على مساحة قرابة 400 متر، واثناء قيام عمال من شركة اوراسكوم بأعمال صيانة داخل الغرفة اصطدمت معداتهم بأحدى أنابيب اطفاء الغاز المليئة بغاز ثاني اكسيد الكربون فتسرب الغاز بشكل كبير أدى إلى إصابة 4 من العمال بحالة اختناق ولقي احدهم مصرعه اثر استنشاقه غاز ثاني اكسد الكربون.
واجري ضباط المباحث بقيادة اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث معاينة لموقع تسرب الغاز لإرسالها رفقة المحضر إلي نيابة أكتوبر للتحقيق .
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