وزير التنمية المحلية: الانتهاء من بناء قاعدة معلومات محدثة خلال 3 أسابيع

كتبت- ندى الخولي:

قال هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن قواعد البيانات والبنية المعلوماتية هي أساس أي عمل تنموي تسعى الدولة لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التنمية المحلية اليوم الأربعاء، تحت عنوان (المعلومات والتنمية المحلية)، أن قواعد البيانات ستساعد في تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عصرية وتحقيق حياة أفضل للمصريين.

وطلب الوزير من مديري مراكز المعلومات، الانتهاء من بناء قاعدة معلومات محدثة خلال ٣ أسابيع وسيتم عرض تلك المعلومات في اجتماع موسع بمقر الوزارة.

وقال الشريف، إن الوزارة تسعى إلى إحداث انطلاقة نوعية في بنية المعلومات والخدمات التي تهم المواطنين بكافة المحافظات وأفاق جديدة للمجتمع الرقمي والمعلوماتي .

وأضاف الوزير: "عايزين نعمل ثورة في قواعد المعلومات والبنية المعلوماتية لأن من غيرها مش هنقدر ناخد قرارات تفيد المواطنين في القرى والمدن والمحافظات ونعمل نقلة في حياتهم وحياة الأجيال اللى جاية".

وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيتم توفير كافة الإمكانيات المطلوب لمراكز المعلومات واتخاذ القرار بالمحافظات لتسهيل عملهم في جمع المعلومات وبناء قواعد بيانات محدثة في كل القطاعات بالمحافظة.

حضر الاجتماع، هشام الهلباوي، مساعد الوزير لتطوير الإدارة المحلية، ويحيى العطفي، مستشار الوزير للمعلومات والبنية التحتية، وعصام لالا، مستشار الوزير للتحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارة ومديري عموم مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات.