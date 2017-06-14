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عبدالعال: ليس لدينا ما نخفيه فى اتفاقية تيران وصنافير

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مصراوي Masrawy

عبدالعال: ليس لدينا ما نخفيه فى اتفاقية تيران وصنافير

02:54 م الأربعاء 14 يونيو 2017

عبدالعال: ليس لدينا ما نخفيه فى اتفاقية تيران وصنافير

على عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي: 

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية، عقدت 4 جلسات لنظر اتفاقية تيران وصنافير، بحضور أكثر من 250 نائبا من نواب البرلمان والكثير من الخبراء بأعضاء اللجنة القومية التى تولت ترسيم هذه الحدود، سواء من الناحية الفنية أو السياسية.

وأكد عبدالعال، خلال الجلسة العامة، للتصويت النهائى على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية التى تقضى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للملكة، على حضور خبراء فى المساحة البحرية وعلم الخرائط والتاريخ وفى كل العلوم الأخرى المتصلة بترسيم الحدود، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود، لا يكون بطريقه عشوائية، ولكن من خلال اتفاقية دولية صادرة 1982 عن الأمم المتحدة، التى وضعت القواعد الفنية لترسيم الحدود بين كل الدول.

وأوضح عبدالعال: "الفرصة أتيحت لبعض الخبراء الذين كنا نعلم عدم اتفاق رأيهم مع حرصا على الرأى الأخر، وليس لدينا ما نخفيه فى هذه الاتفاقية وكلنا حريص على الصالح العام.. والجميع لا يهدف إلا للصالح العام".

من جانبه قال عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الاتفاقية لا تخالف الدستور ولا تعرض البلاد للخطر وتحقق المصلحة العليا للبلاد.

وأَضاف خلال الجلسة العامة: "الاتفاقية لم تأت بجديد عن القرار الجمهوري الصادر في يناير 1990 والمودع في الأمم المتحدة في نفس العام، وقدمنا المستندات المطلوبة لمجلس النواب حتى يطمئن قلب الجميع على سلامة الاتفاقية ومصلحة البلاد".​

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