"الغضبان" يبحث مقترح تطوير مداخل بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع مسئولي جهاز التعمير، لبحث التصورات الخاصة بتطوير مداخل المحافظة من ناحية الجنوب والغرب.

واستعرض "الغضبان" مع استشاري جهاز التعمير رؤيا المحافظة حول مقترح التطوير في المدخلين، مؤكدا على أن يكون مدخل بورسعيد الجنوبي مصمم علي أعلي مستوي من الكفاءة وكذلك الشكل الجمالي مع مراعاة زيادة عدد الحارات، نظرا لأهمية ذلك الطريق الذي يخدم مينائي غرب وشرق بورسعيد بالإضافة إلي حركة الدخول والخروج من كوبري النصر الجديد، وكذلك 3 مناطق صناعية بالجنوب.

وجرى عرض مقترح تطوير مدخل بورسعيد من ناحية الجميل خاصة بعد الخطوات التي قامت بها المحافظة لنقل منفذ الجميل بالقرب من الطريق الدائري واستغلال تلك المساحات في التوسع العمراني للمحافظة واكتساب مساحات من الأراضي.

ووجه محافظ بورسعيد خلال الإجتماع جميع جهات المرافق والطرق بالتنسيق مع جهاز التعمير علي أرض الواقع من أجل تنظيم العمل، في الوقت الذي قدم استشاري جهاز التعمير مقترح لكباري المشاه المكيفة المطورة لاقامتها بشارع محمد على.