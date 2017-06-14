طرق منزلية لتخفيف حدة التعرق والتخلص من الروائح الكريهة تحت الإبطين
طرق منزلية لتخفيف حدة التعرق والتخلص من الروائح الكريهة تحت الإبطين
03:00 م الأربعاء 14 يونيو 2017
طرق-منزلية-لتخفيف-حدة-التعرق-والتخلص-من-الروائح-ال
كتبت- ميرا ماهر:
مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، تصبح رائحة العرق من المشاكل المحرجة التي يعاني منها العديد من الأشخاص.
لذلك ينصح موقع " homeremediesforlife" باستخدام الخل لمنطقة تحت الإبط، حيث يعمل الخل على قتل البكتيريا التي تتسبب بالروائح الكريهة.
كما أن تناول مشروب عشبة المرمرية المغلي في الماء ثلاث مرات يومياً، يساعد على تخفيف إفراز الجسم للعرق.
ويمكن استخدام الشبّة لتخفيف إفراز العرق تحط الإبط من خلال طحنها، وفرك منطقة تحت الإبط بعد الاستحمام، لتقوم بسد مسامات الإبط.
وللخيار تأثير فعال للتخلص من التعرّق تحت الإبط، من خلال مسح الإبطين بالخيار بعد الاستحمام مباشرة.
إضافةً إلى أنه يمكن استخدام خلطة الليمون والكربون للتخفيف من حدة التعرق والتخلص من الروائح الكريهة التي تنتج عنه، وذلك من خلال وضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ومعلقة صغيرة من الكربون في كوب ماء، ورش منطقة الإبط بعد الاستحمام.
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