أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الاربعاء 14-6-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز " ليلة القدر ولماذا سميت بليلة القدر" -
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

طرق منزلية لتخفيف حدة التعرق والتخلص من الروائح الكريهة تحت الإبطين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طرق منزلية لتخفيف حدة التعرق والتخلص من الروائح الكريهة تحت الإبطين

03:00 م الأربعاء 14 يونيو 2017

طرق منزلية لتخفيف حدة التعرق والتخلص من الروائح الكريهة تحت الإبطين

طرق-منزلية-لتخفيف-حدة-التعرق-والتخلص-من-الروائح-ال

كتبت- ميرا ماهر:
مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، تصبح رائحة العرق من المشاكل المحرجة التي يعاني منها العديد من الأشخاص.

لذلك ينصح موقع " homeremediesforlife" باستخدام الخل لمنطقة تحت الإبط، حيث يعمل الخل على قتل البكتيريا التي تتسبب بالروائح الكريهة.

كما أن تناول مشروب عشبة المرمرية المغلي في الماء ثلاث مرات يومياً، يساعد على تخفيف إفراز الجسم للعرق.

ويمكن استخدام الشبّة لتخفيف إفراز العرق تحط الإبط من خلال طحنها، وفرك منطقة تحت الإبط بعد الاستحمام، لتقوم بسد مسامات الإبط.

وللخيار تأثير فعال للتخلص من التعرّق تحت الإبط، من خلال مسح الإبطين بالخيار بعد الاستحمام مباشرة.

إضافةً إلى أنه يمكن استخدام خلطة الليمون والكربون للتخفيف من حدة التعرق والتخلص من الروائح الكريهة التي تنتج عنه، وذلك من خلال وضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ومعلقة صغيرة من الكربون في كوب ماء، ورش منطقة الإبط بعد الاستحمام.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تمدد الشباك"و "كسر المفتاح في الباب".. كيف تتعامل مع الخشب شتاءً؟

    هو وهي
  • لهذا السبب يقشعر جلدك في الشتاء

    لهذا السبب يقشعر جلدك في الشتاء

    هو وهي

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق

    الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق "مول " إلى 3 أشخاصأخبار

  • جيوشي وكيل

    جيوشي وكيل "فاو" يطلق 6 طرازات تنافسية في السوق المصري - صورسيارات

  • العرب اليوم: استقالة سفيرة واشنطن لدى الدوحة ومحاولة روسية للوساطة في الأزمة

    العرب اليوم: استقالة سفيرة واشنطن لدى الدوحة ومحاولة روسية للوساطةأخبار

  • بعد 30 دقيقة..

    بعد 30 دقيقة.. "الأمن القومي" توافق على "تيران وصنافير سعودية"أخبار

  • تعرف على أسعار كعك العيد بأشهر المحلات بعد ارتفاعها 40%

    تعرف على كعك العيد بأشهر المحلات بعد ارتفاعها 40%فنون

  • مصراوى ينشر قائمة النواب الرافضين إحالة

    مصراوى ينشر قائمة النواب الرافضين إحالة "تيران وصنافير" إلى الجلسةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

"مصراوي" يفتح ملف طريق الموت "قنا - الأقصر الزراعي الشرقي"

"مصراوي" يفتح ملف طريق الموت "قنا - الأقصر الزراعي الشرقي"

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه