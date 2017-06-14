وزيرا الصناعة والتموين يسلمان 18 سيارة مبردة للشباب

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أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن توفير السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بجودة عالية وأسعار مناسبة هدف رئيسي تسعي الحكومة لتحقيقه خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلي أن هناك تنسيق كبير بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التموين والتجارة الداخلية وصندوق تحيا مصر في تنفيذ مشروع تمويل السيارات المبردة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، في فعاليات احتفالية تسليم عدد 18 سيارة مبردة حمولة 5 طن للشباب والمقدمة في إطار مشروع تمويل السيارات المبردة والذى يستهدف توزيع 200 سيارة نقل مبردة حمولة 5 طن بـ 22 محافظة .

ويستهدف المشروع تنفيذ منظومة متكاملة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خاصة في المحافظات الأكثر احتياجاً ويتم تنفيذه علي مرحلتين المرحلة الاولي تتضمن تسليم 130 سيارة والمرحلة الثانية 70 سيارة.

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وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تسليم الدفعة الأولي من العربات المبردة يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة الي توفير السلع الغذائية لكافة فئات الشعب وبصفة خاصة في المناطق الفقيرة والاكثر إحتياجاً، خاصة في ظل توجه الوزارة الحالي بالسعي لزيادة الكميات المعروضة من السلع سواء في المجمعات الاستهلاكية او العربات المتنقلة والتي تتيح الوصول الي المناطق النائية بكافة انحاء الجمهورية.

وقال :" إن وزارة التموين قد وضعت خطوط سير لهذه العربات وتشمل في المرحلة الأولي 18 عربة موزعة علي عدد 18 شركة تمثل محافظات الجيزة (السادس من اكتوبر) سيارتان وسوهاج 4 سيارات والفيوم 4 سيارات والإسماعيلية سيارة واحدة والغربية 5 سيارات ودمياط سيارتان، لافتاً إلي أن العربات مزوده بثلاجات لبيع وتوزيع السلع المجمدة بواقع 40 طن دواجن مجمدة و20 طن لحوم مجمدة و 5 طن اسماك مجمدة بالاضافة الي 5 طن خضروات مجمدة، كما تم تحديد سعر البيع للمستهلك وكذا هامش الربح لضمان عدم المغالاة في الاسعار.

من جهتها قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ان هذا المشروع يأتي في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في ابريل من العام الماضي والتي تتضمن قيام صندوق تحيا مصر بتمويل شراء عدد 200 سيارة مبردة (مزودة بثلاجة بسعة 5 طن )، لافتة إلي ان إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للمشاركة في هذا المشروع بلغ 136 شركة قامت 106 شركة باستيفاء كافة المستندات المطلوبة وتم إصدار الموافقات الائتمانية للشركات المتقدمة لاتاحة التمويل اللازم وتسليم السيارات .