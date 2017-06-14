أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الاربعاء 14-6-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز " ليلة القدر ولماذا سميت بليلة القدر" -
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«التموين»: ملتزمون بإنتاج وتوزيع 300 مليون رغيف خبز مدعم يومياً

Google+ Print
«التموين»: ملتزمون بإنتاج وتوزيع 300 مليون رغيف خبز مدعم يومياً «التموين»: ملتزمون بإنتاج وتوزيع 300 مليون رغيف خبز مدعم يومياً

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بياناً ظهر اليوم الأربعاء، للرد على الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية المختلفة، خلال الفترة ما بين 3 حتى 14 يونيو 2017.

وقال المركز، أن ما تردد عن طرح وزارة رغيف خبز سياحي بجنيه غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأكدت أن ما يتردد في هذا الشأن عار تماماً من الصحة، موضحةً أن الوزارة معنية بإنتاج وتوزيع نحو 300 مليون رغيف خبز مدعم يومياً وزنة 110 جرام بسعر 5 قروش للمواطنين على مستوى الجمهورية.

شاهد أيضا

وأكدت الوزارة، أن حصة الفرد من الخبز المدعم كما هي 5 أرغفة يومياً بمعدل 150 شهرياً، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية تكثف جهودها لضبط منظومة إنتاج الخبز المدعم، ومتابعة توافره للمواطنين بالجودة والوزن المقرر من قِبل الوزارة، مضيفة أن إنتاج الخبز الحر غير المدعم يخضع للعرض والطلب وهو نشاط حر يمكن أن تمارسه المخابز السياحية التابعة للقطاعين العام والخاص ولا علاقة له بالخبز المدعم‏.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية‏

معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية‏

وزير التموين: لا علاقة لنا برغيف الخبز السياحى أبو جنيه

وزير التموين: لا علاقة لنا برغيف الخبز السياحى أبو جنيه

مجلس الوزراء: لا زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ التموينية

مجلس الوزراء: لا زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ التموينية

وزيرا الصناعة والتموين يسلمان 18 سيارة مبردة للشباب

وزيرا الصناعة والتموين يسلمان 18 سيارة مبردة للشباب