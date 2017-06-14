«التموين»: ملتزمون بإنتاج وتوزيع 300 مليون رغيف خبز مدعم يومياً

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أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بياناً ظهر اليوم الأربعاء، للرد على الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية المختلفة، خلال الفترة ما بين 3 حتى 14 يونيو 2017.

وقال المركز، أن ما تردد عن طرح وزارة التموين رغيف خبز سياحي بجنيه غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأكدت أن ما يتردد في هذا الشأن عار تماماً من الصحة، موضحةً أن الوزارة معنية بإنتاج وتوزيع نحو 300 مليون رغيف خبز مدعم يومياً وزنة 110 جرام بسعر 5 قروش للمواطنين على مستوى الجمهورية.

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وأكدت الوزارة، أن حصة الفرد من الخبز المدعم كما هي 5 أرغفة يومياً بمعدل 150 شهرياً، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية تكثف جهودها لضبط منظومة إنتاج الخبز المدعم، ومتابعة توافره للمواطنين بالجودة والوزن المقرر من قِبل الوزارة، مضيفة أن إنتاج الخبز الحر غير المدعم يخضع للعرض والطلب وهو نشاط حر يمكن أن تمارسه المخابز السياحية التابعة للقطاعين العام والخاص ولا علاقة له بالخبز المدعم‏.