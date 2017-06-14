شد وجذب مع بداية جلسة «تيران وصنافير» بالبرلمان

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شهدت قاعة مجلس النواب حالة من الشد والجذب بعد مرور حوالي 40 دقيقة على بداية الجلسة العامة، بعد إبداء بعض النواب اعتراضهم على حديث العميد أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية، أثناء استعراضه لتفاصيل وإجراءات اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

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وقال العسال خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن المسافات لا تحسم أمر السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، ولكن التاريخ، والاتفاقيات، والقرارات الجمهورية. من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس: «من لايحترم الزي العسكري لا مكان له في المجلس».