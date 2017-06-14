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محافظ القليوبية لمسئولي المستشفيات: «يعني ايه نقول مفيش شاش ولا قطن»

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محافظ القليوبية لمسئولي المستشفيات: «يعني ايه نقول مفيش شاش ولا قطن» محافظ القليوبية لمسئولي المستشفيات: «يعني ايه نقول مفيش شاش ولا قطن»

التحرير

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وجه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، تحذير شديد اللهجة للمسؤولين عن المستشفيات بالمحافظة، خاصة الجامعة والتعليمي عن سوء تقديم الخدمة الطبية، وتحميل المواطنين شراء مستلزمات من الخارج، مستطردًا: «يعني ايه نقول المواطنين مفيش شاش ولا قطن ولا سرنجات مينفعش كدا».

وعقد المحافظ اليوم الأربعاء، اجتماعًا للمجلس التنفيذي، بحضور اللواء فرحات السبكي السكرتير العام، واللواء هشام الشافعي نائب مدير الأمن ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات.

محمود عشماوي (1)

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وقال المحافظ لمسؤولي المستشفيات: «سأعطيكم فرصة لإصلاح الأوضاع وتحسين الخدمة وبعدها هتصل بوزير الصحة والتعليم العالي يتصرف معاكم»، مطالبًا رؤساء المدن بموافته شهريًا بتقارير حول الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين بالمدن والقرى.

وخلال الاجتماع  أكد المحافظ أن القليوبية تفتقر وجود  أي مزار سياحي غير القناطر الخيرية، لذا يجب الاهتمام بها وطالب مسئولي الآثار والجهات المعنية بالعمل على خلق مزارات سياحية بالمحافظة كمورد هام خلال الفترة المقبلة.

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التحرير

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