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توقيعات لإثبات أسماء الرافضين لـ«تيران وصنافير» في المضبطة

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توقيعات لإثبات أسماء الرافضين لـ«تيران وصنافير» في المضبطة توقيعات لإثبات أسماء الرافضين لـ«تيران وصنافير» في المضبطة

التحرير

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بدأ نواب تكتل 25- 30 في جمع توقيعات من النواب المعارضين لاتفاقية «تيران وصنافير»؛ لإرفاقها بطلب مقدم لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، لإثبات أسماء الرافضين للاتفاقية في مضبطة الجلسة العامة. وتجمع نواب التكتل في البهو الفرعوني لإقناع زملائهم الرافضين للاتفاقية بالتوقيع لإثبات أسمائهم في مضطبة الجلسة.

وقال النائب محمد عبد الغني، عضو التكتل، إن كل عضو في التكتل يجمع توقيعات في ورقة مستقلة، ولا يمكن حصر العدد الآن إلا بعد الانتهاء من التوقيعات قبل التصويت في الجلسة العامة اليوم.

وتواجد عدد من النواب الرافضين للاتفاقية في البهو الفرعوني، كما حضرت النائبة نشوى الديب، مرتديه الملابس السوداء، وبسؤالها عن السبب قالت «لابساها علشان تيران وصنافير».

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أما النائبة نادية هنري فاستمرت في تحذيراتها من الموافقة على الاتفاقية، مشددة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأكدت على أهمية هذه المنطقة للأمن القومي المصري.

وقالت: «من حيث الإجراء فالاتفاقية تخص السيادة، ولابد من إخضاعها لاستفتاء شعبي، كما طرحت عدد من التساؤلات المتعلقة بمضمون الاتفاقية».

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التحرير

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