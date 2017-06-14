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«عبد العال» يبدأ الجلسة العامة بتقديم اعتذار

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«عبد العال» يبدأ الجلسة العامة بتقديم اعتذار «عبد العال» يبدأ الجلسة العامة بتقديم اعتذار

التحرير

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بدأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بتقديم اعتذارين لكل من النائبين كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بالأسكندرية، والسيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب.

وقال عبد العال مع بداية الجلسة العامة،: «اتقدم باعتذار لبرلماني لامع تعلمت منه الأجيال السابقة، وأنا شخصياً اتعلم منه الكثير من التقاليد البرلمانية، وهو النائب كمال أحمد، وذلك عما بدر في حقه من أحد الأعضاء».

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وأضاف: «هذا الرجل نعتبره نموذج للبرلماني، يحتفظ برأيه ويقوله أي كانت النتائج، ويحترم اللائحة والوقت المخصص له إذا طلب الكلمة».

وتابع: «كما اتقدم بالاعتذار لوكيل المجلس، السيد محمود الشريف، الذي له صفتان عضواً بالمجلس ووكيلاً له، ونقيباً للأشراف، وأنا أشرف بأنني أحد أعضاء هذه النقابة، وذلك لما بدر من أحد الأعضاء بلفظ خادش للحياء له».

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التحرير

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