المالية: 18.4% تراجع فى عائد سندات الخزانة خلال الأسبوع الماضى

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كشفت بيانات صادرة من وزارة المالية، عن تراجع متوسط العائد على سندات الخزانة المحلية بنسبة بلغت نحو 18.47% خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

وأشارت بيانات الوزارة، إلى انخفاض متوسط العائد على سندات 5 سنوات 28 نقطة أساس، ليسجل نحو 18.475%، وعرضت البنوك سيولة بقيمة 3.106 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية نحو 1.215 مليار جنيه.

وسجل متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات 29 نقطة أساس، ليسجل نحو18.475%، وقدمت البنوك سيولة لتغطية العطاء بقيمة 2.025 مليار جنيه عبر 74 طلب، فيما قبلت منها المالية نحو 25 عرض بقيمة 1.3 مليار جنيه.

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وتعتزم وزارة المالية زيادة قيمة العطاءات المطروحة بنحو مليار جنيه لتطرح 25.5 مليار جنيه اجال 91، 182، 273 و364 يوم، الى جانب طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه لاجال 3 و7 سنوات.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.