أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الاربعاء 14-6-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز " ليلة القدر ولماذا سميت بليلة القدر" -
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المالية: 18.4% تراجع فى عائد سندات الخزانة خلال الأسبوع الماضى

Google+ Print
المالية: 18.4% تراجع فى عائد سندات الخزانة خلال الأسبوع الماضى المالية: 18.4% تراجع فى عائد سندات الخزانة خلال الأسبوع الماضى

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت بيانات صادرة من وزارة المالية، عن تراجع متوسط العائد على سندات الخزانة المحلية بنسبة بلغت نحو 18.47% خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

وأشارت بيانات الوزارة، إلى انخفاض متوسط العائد على سندات 5 سنوات 28 نقطة أساس، ليسجل نحو 18.475%، وعرضت البنوك سيولة بقيمة 3.106 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية نحو 1.215 مليار جنيه.

وسجل متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات 29 نقطة أساس، ليسجل نحو18.475%، وقدمت البنوك سيولة لتغطية العطاء بقيمة 2.025 مليار جنيه عبر 74 طلب، فيما قبلت منها المالية نحو 25 عرض بقيمة 1.3 مليار جنيه.

شاهد أيضا

وتعتزم وزارة المالية زيادة قيمة العطاءات المطروحة بنحو مليار جنيه لتطرح 25.5 مليار جنيه اجال 91، 182، 273 و364 يوم، الى جانب طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه لاجال 3 و7 سنوات.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية

«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية

«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر

«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر

نواب بـ«خارجية البرلمان» يلتقون بأعضاء بالكونجرس الأمريكي

نواب بـ«خارجية البرلمان» يلتقون بأعضاء بالكونجرس الأمريكي

رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: الجزيرتان ستظلان صمامًا للأمن القومي

رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: الجزيرتان ستظلان صمامًا للأمن القومي