السيسي يؤكد دعم مصر للعراق في جهود لمكافحة الإرهاب

القاهرة - (مصراوي ) :

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إياد علاوى نائب رئيس الجمهورية العراقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص مصر على الوقوف بجانب العراق، والعمل على تطوير العلاقات معه في مختلف المجالات، فضلاً عن مساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة العراق لأمنه واستقراره.

كما أكد الرئيس دعم مصر للعراق في جهوده لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أهمية القضاء على التطرف من جذوره ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تماسك النسيج الوطني لقطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن.

من جانبه، أعرب إياد علاوى عن شكره وتقديره لمواقف مصر الداعمة للعراق، مؤكداً محورية دورها باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار في العالم العربي، ومشيراً إلى اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة العراقية، حيث استعرض إياد علاوى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، موضحاً أهمية دور المؤسسات الوطنية العراقية في نزع فتيل النزاعات الطائفية والمذهبية، والقضاء على التطرف والتشدد.

كما أكد الرئيس حرص مصر على وحدة وسلامة العراق ودعمها لمؤسساته الوطنية، ورفضها كافة محاولات التدخل في شئونه الداخلية. وتم خلال اللقاء التأكيد على المكانة البارزة للعراق في الوطن العربى، وأهمية استمرار مشاركته الفعالة في مسيرة العمل العربى المشترك.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تطرق إلى عدد من مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها لمصلحة الشعبين الشقيقين، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق بين البلدين والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ولاسيما الاستفادة من الخبرة المصرية في عملية إعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة الحرب على داعش، وفى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مختلف المجالات.​