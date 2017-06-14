وزير الثقافة يوزع جوائز مسابقة " تراثي للتصوير الفوتوغرافى‎"

كتبت- نسمة فرج:

شهد حلمى النمنم، وزير للثقافة، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، والدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، حفل توزيع جوائز مسابقة تراثى للتصوير الفوتوغرافى 2، والتى نظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضارى وحضور قيادات وزارة الثقافة، والمهتمين بالتصوير الفوتوغرافى.

وقال وزير الثقافة، إن المسابقة "تتعلق بأهمية الدور الذي يقوم به الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ولعل أبرز القضايا التي تبرز أهمية الجهاز هي قضية برج الاسكندرية المائل على عمارة مجاورة له، فلو كانت معاير الجهاز القومى ومعاير الجمال مطبقة لما حدث هذا الامر".

وأضاف وزير الثقافة، أن الجزء الأساسي من حضارة المصريين يتعلق بالمعمارة مثل عمارة الأهرامات وأبو الهول.

ولفت وزير الثقافة، إلى أن الجهد الذى يقوم به جهاز التنسيق الحضارى فى الحفاظ على القاهرة الخديوية بمناسبة مرور ١٥٠ عاما على تأسيسها، موضحا أن كل مدينة مصرية بها مبانىى خديوية مثل: المنصورة والمنيا وأسيوط وفي كثير من المدن.

وأكد وزير الثقافة، أن المواطن المصرى أصبح لديه وعى بقيمة المبانى التراثية، وهو ما يظهر من خلال مناشداتهم على صفحات التواصل الإجتماعى وعلى صفحات الجرائد في حالة وجود تعدى على أحد المباني التراثية.

وأعرب وزير الثقافة عن سعادته بالمسابقة، وطالب بالعمل على تطويرها لتكون أكثر من مسابقة، كما وجه بضرورة طباعة الصور المشاركة بالمسابقة فى كتاب سنوى، ليكون أطلس مصر العمرانى ووثيقة فى حالة التعدى على أى مبنى تراثى.

ومن جانبه، صرح المهندس محمد أبو سعدة، بأن الوقت قد حان لبحث آليات استغلال هذه الكنوز المعمارية، مشيرًا إلى أن هذا العام حظى بمشاركة واسعة من كل المحافظات المصرية والتي ترصد المباني لتراثية والأثرية، حيث وصل عدد المشاركين إلى ٢٩٣ متسابق من ١٤ محافظة، وتكرم المسابقة هذا العام شخصية فاعلة في الحفاظ على التراث المصري هي الدكتورة سهير حواس، واختتم أبو سعدة قائلا: "ترتثنا هويتنا .. فلنحمه معا".

كما وزع وزير الثقافة ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى وأعضاء لجنة التحكيم، الجوائز على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وهم هشام عمرو عبد الفتاح "الاول"، وشريف أشرف عبد الفضيل " الثانى"، وعمرو الدالى " الثالث" ، إضافة إلى توزيع شهادات تقدير على المشاركين بالمسابقة، وتكريم الدكتورة سهير حواس شخصية المسابقة لهذا العام.