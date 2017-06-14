أول استقالة من ائتلاف دعم مصر بسبب "تيران وصنافير"

مصراوي Masrawy

قنا - عبدالرحمن القرشي :

تقدم النائب البرلماني ماجد طوبيا، عن دائرة نجع حمادي والممثل لحزب حماة الوطن باستقالته من ائتلاف دعم مصر.

وذكر طوبيا في بيان استقالته: أنه لم يعد في قدرته الالتزام بمواقف الائتلاف لذا اتخذ هذا القرار.

وذكر أحمد زكي - مدير مكتب الاعلامي للنائب البرلماني - في تصريحات صحفية، أن استقالة النائب البرلماني ماجد طوبيا جاءت علي خلفية موقف الائتلاف من قضية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.