أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الاربعاء 14-6-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز " ليلة القدر ولماذا سميت بليلة القدر" -
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أول استقالة من ائتلاف دعم مصر بسبب "تيران وصنافير"

Google+ Print
أول استقالة من ائتلاف دعم مصر بسبب "تيران وصنافير" أول استقالة من ائتلاف دعم مصر بسبب "تيران وصنافير"

مصراوي Masrawy

أول استقالة من ائتلاف دعم بسبب "تيران وصنافير"

02:41 م الأربعاء 14 يونيو 2017

قنا - عبدالرحمن القرشي :

تقدم النائب البرلماني ماجد طوبيا، عن دائرة نجع حمادي والممثل لحزب حماة الوطن باستقالته من ائتلاف دعم مصر.

وذكر طوبيا في بيان استقالته: أنه لم يعد في قدرته الالتزام بمواقف الائتلاف لذا اتخذ هذا القرار.

وذكر أحمد زكي - مدير مكتب الاعلامي للنائب البرلماني - في تصريحات صحفية، أن استقالة النائب البرلماني ماجد طوبيا جاءت علي خلفية موقف الائتلاف من قضية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

"مصراوي" يفتح ملف طريق الموت "قنا - الأقصر الزراعي الشرقي"

"مصراوي" يفتح ملف طريق الموت "قنا - الأقصر الزراعي الشرقي"

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه