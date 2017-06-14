تقارير: إصابة عضو في الكونجرس واخرين في إطلاق نار بولاية فيرجينيا
تقارير: إصابة عضو في الكونجرس واخرين في إطلاق نار بولاية فيرجينيا
02:43 م الأربعاء 14 يونيو 2017
الشرطة الامريكية
القاهرة (مصراوي)
تعرض عضو في الكونجرس الأمريكي الجمهوري ستيف سكاليس عن ولاية لويزيانا الأربعاء لإطلاق نار في ملعب بيسبول في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، عندما فتح مسلح النار في الملعب، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وأكدت الشرطة في الإسكندرية أنها تحقق في إطلاق النار عدة مرات في ملعب للبيسبول.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الملعب يتدرب فيه أعضاء فريق البيسبول في الكونجرس.
وتحدث مغردون أن إطلاق النار وقع فيما كان أعضاء فريق الكونجرس يعلبون.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن عضو الكونجرس الجمهوري عن ولاية آتلاتنا، مو بروكس قوله إن العديد من الأشخاص أصيبوا في الحادث.
وقالت وكالة بلومبرج إن أربعة أشخاص اخرين أصيبوا في إطلاق النار، بالإضافة إلى سكاليس، سوط الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي.
ونقلت نيويورك تايمز عن مصادر في الكونجرس إن نحو 50 رصاصة أطلقت في الحادث.
وقالت شرطة مدينة الإسكندرية إن عددا غير محدد من الضحايا نقلوا إلى المستشفيات.
وقالت الشرطة إن المشتبه فيه قيد الاحتجاز.
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