مصدر أمني: تسرب غاز وراء حريق مول مصر
مصدر أمني: تسرب غاز وراء حريق مول مصر
02:51 م الأربعاء 14 يونيو 2017
كتب- صابر المحلاوي:
أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، أن التحريات الأولية التي أجريت برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع أكتوبر، عن سبب حريق "مول مصر"، أنه اثناء إجراء صيانة بإحدى الغرف حدث تسرب للغاز، أسفر عن اندلاع حريق مفاجئ، واصيب العمال بحالة اختناق ولقي أحدهم مصرعه بينما أصيب أخر.
وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، ارتفاع عدد المصابين جراء اندلاع حريق داخل مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، إلى 3 أشخاص، وأسفر الحريق عن وفاة أحد المواطنين.
تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل مول مصر وبإخطار اللواء هشام العراقي مدير امن الجيزة امر بانتقال قوات الحماية المدنية ودفع اللواء اسامة شعبان مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة ب 4 سيارات اطفاء تمكنت من محاصرة النيران واخمادها.
وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا بحدوث تسرب غاز داخل أحد الغرف بمول مصر، وعلى الفور انتقلت 12 سيارة اطفاء إلى محل البلاغ، لتأمين إصلاح الكسر الموجود بالماسورة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصدر: حركة تنقلات مباحث الجيزة شملت 70 ضابطا
-
سرقة 80 ألف جنيه من خزينة شركة بالبدرشين
-
وصلة "هزار" تدفع عاملاً لطعن زميله في أكتوبر
-
مصرع طالب صدمه "قطار الفيوم" بالعياط
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
رامز جلال يسخر من ملابس ناهد السباعي في "رامز تحت الأرض"فنون
-
بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين النائبين"سعيد شبايك وخالد يوسف" فيأخبار
-
خبير أرصاد: موجة حر جديدة الخميس المقبلأخبار
-
الرسالة الأخيرة.. تكشف السبب الحقيقي لانتحار طالب الثانوية العامةأخبار
-
بالفيديو- حقيقة ظهور "حورية البحر" بالقرب من شواطئ أسترالياهو وهي
-
تعرف على ردود أفعال جمهور "كفر دلهاب" بعد مفاجأة حلقة الأمسفنون