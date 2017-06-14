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مصدر أمني: تسرب غاز وراء حريق مول مصر

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني: تسرب غاز وراء حريق مول

02:51 م الأربعاء 14 يونيو 2017

مصدر أمني: تسرب غاز وراء حريق مول مصر

كتب- صابر المحلاوي:

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، أن التحريات الأولية التي أجريت برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع أكتوبر، عن سبب حريق "مول مصر"، أنه اثناء إجراء صيانة بإحدى الغرف حدث تسرب للغاز، أسفر عن اندلاع حريق مفاجئ، واصيب العمال بحالة اختناق ولقي أحدهم مصرعه بينما أصيب أخر.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، ارتفاع عدد المصابين جراء اندلاع حريق داخل مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، إلى 3 أشخاص، وأسفر الحريق عن وفاة أحد المواطنين.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل مول مصر وبإخطار اللواء هشام العراقي مدير امن الجيزة امر بانتقال قوات الحماية المدنية ودفع اللواء اسامة شعبان مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة ب 4 سيارات اطفاء تمكنت من محاصرة النيران واخمادها.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا بحدوث تسرب غاز داخل أحد الغرف بمول مصر، وعلى الفور انتقلت 12 سيارة اطفاء إلى محل البلاغ، لتأمين إصلاح الكسر الموجود بالماسورة.

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