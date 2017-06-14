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مقتل عاطل في مشاجرة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

مقتل عاطل في مشاجرة بالقليوبية

02:20 م الأربعاء 14 يونيو 2017

مقتل عاطل في مشاجرة بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

طعن بائع خضار، وعاطل، بعضهما، بالسكين بشبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، فى مشاجرة جرت بينهما، بسبب الخلاف على مبلغ مالي يقدر بحوالي ألف جنيه.

وطعن الأول الثانى، فى الرقبه، فاستخلص الأخير منه السكين، وطعنه عدة طعنات، اودت بحياته فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثة، والمتهم المصاب تحت الحراسه فى مستشفى ناصر العام، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم احمد سامى، رئيس مباحث قسم ثانى شبرا، إشارة من المستشفى، بوصول كلا من، "فتحى ح م" 25 عاما، بائع خضروات، مصابا بجروح طعنية، بأنحاء الجسد، وتوفى اثناء اسعافه بالمستشفى، متأثرا بإصابته، و"محمد ع ي" 30 عاما، "نجل خال الأول"، عاطل، مصابا بجرح قطعى بالرقبة.وتعيين الحراسه اللازمة عليهما بالمستشفى، تم اخطار اللواء انور سعيد مدير الامن، فانتقل العميد محمد عبد الهادى، رئيس فرع البحث الجنائى،

وبسؤال المصاب الثانى، قرر حدوث مشاده كلامة بينه والأول، بسبب الخلافات على مبلغ مالى 1000 جنيه، تطورت لمشاجره، قام على اثرها الأول بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض " سكين "، محدثاً ما به من إصابات فتمكن من إستخلاص السلاح، من يده وتعدى عليه بالضرب، محدثاً ما به من إصابات التى اودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

 

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