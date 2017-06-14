محافظ القاهرة يوقع بروتوكول تعاون بشأن مشروع ساحة لتجميع مشروعات الشباب بمساكن الشيراتون

القاهرة- (مصراوي)

وقع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، عقد ادارة مشروع ساحة تجميع مشروعات الشباب التي تم تخصيصها بمنطقة مساكن الشيراتون بالنزهة مع احدي الشركات المتخصصة، بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وممثل الرقابة الإدارية ونواب المحافظ، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام ورئيس حي النزهة وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن العقد هو بداية وباكورة احتواء المشروعات الرائدة للشباب بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الأماكن المناسبة لتوفير فرص عمل للشباب وتمكينهم من إدارة انشطتهم ومشاريعهم بما يضمن لهم فرص العيش الكريم علي أن يتم بشكل حضاري ومنظم.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة أعدت موقع مناسب تبلغ مساحته 1000 متر مربع بشارع أنقرة بحي النزهة وجرى اختياره بعنايه؛ بحيث يبعد عن العقارات السكنية، وأن التعامل مع الشركة لإجراء أعمال الإدارة وتطوير وتشغيل وتشوين وصيانة المكان وتجهيز الموقع بكل مايلزم من أدوات ووسائل مع توفير أماكن ترفيهية للحفلات والعروض الفنية والثقافية بجانب الانشطة التجارية مع استراحات للمواطنين ودورات مياه مناسبة، وتجهيز الموقع خلال شهر من الآن وتزويده بالكاميرات المراقبة وتسكين الشباب الحاصلين علي تصاريح مؤقتة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة سيتي للحلول والتسويق وإدارة المشروعات، أن المشروع يتضمن رؤية تسكين الشباب ومشروعاتهم بشكل حضاري وتقنين اوضاعهم وتقديم خدمات المرافق اللازمة وخدمات الانترنت ومشروعاتهم وأن المشروع سيتضمن عروض للحرف التراثية واليدوية البسيطة مع تحويلها الي منطقة ترفيهية تثقيفية فنية.

وأكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بأن ماتم اليوم هو تكاتف للدولة متمثلة في المحافظة مع القطاع الخاص ممثلا في الشركة لتحقيق حلم شباب مصر ومساندتهم من خلال هيئة الرقابة الإدارية باحتضان تجربة تقنين اوضاعها وتنظيمها ونأمل تكرارها في مناطق اخري بل بجميع محافظات الجمهورية.​