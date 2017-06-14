كمال أحمد: تكتل 25-30 "شتموني".. و"عبدالعال": أعتذر لك وأقبل رأسك

كتب- أحمد علي:

أعرب النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بالإسكندرية، عن أسفه إزاء ما وصفه بهجوم نواب تكتل "25-30" عليه، خلال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير فى اجتماع اللجنة التشريعية، أمس.

وقال كمال موجها حديثه للدكتور على عبدالعال ر ئيس مجلس النواب، قبل بدء الجلسة العامة للتصويت على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية: "بعد هذا التاريخ يشتمونى يا ريس".

من جانبه قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب "باسمى واسم النواب اعتذر للنائب كمال أحمد وأقبل رأسه.. كمال أحمد رمز من رموز هذا المجلس وسأتخذ الإجراءات القانوينة حيال ذلك الأمر ولا يجوز النزول عنها.. أحيي هذا الرجل العملاق".

كان نواب 25-30 هاجموا النائب كمال أحمد خلال اجتماع اللجنة الشتريعية أمس بعد مطالبته رئيس البرلمان بإغلاق باب المناقشات حول تيران وصنافير وأن يقتصر الحضور على أعضاء اللجنة التشريعية فقط للتصويت على الاتفاقية.