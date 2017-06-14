(الآثار) تخصص العدد 88 من حوليات الوزارة للأثري الراحل عطية رضوان

القاهرة- (مصراوي):

خصصت وزارة الآثار العدد رقم 88 من حوليات- مطبوعات- الوزارة للأثري الراحل عطية رضوان، والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع المتاحف.

وقال الدكتور الحسين عبد البصير المشرف العام علي الإدارة العامة للنشر العلمي بالوزارة - في تصريح اليوم الأربعاء- "إن هذا العدد يضم العديد من المقالات والتقارير الخاصة بالحفائر في مجال الآثار المصرية القديمة، فضلا عن مراجعات الكتب الصادرة حديثا في علم المصريات باللغات الأجنبية، مشيرا إلى أنه يشارك في مقالات هذه الحولية عدد كبير من علماء المصريات من مصر والعالم".

وأكد أن الراحل الكبير يعد من أهم الآثريين العاملين بوزارة الآثار، حيث شغل عددا من المناصب القيادية، كان من أهمها رئاسة قطاع المتاحف، ومديرا عاما لمتحف الآثار المصرية بالأكاديمية المصرية للفنون بروما.

وأضاف عبدالبصير، أن "رضوان" كان من الشخصيات البارزة التي تركت أثرا كبيرا في مجال العمل الأثري، حيث بدأ حياته العملية مفتشا للآثار المصرية القديمة بمنطقة آثار الدقهلية منذ عام 1978، ثم تدرج في العديد من الوظائف داخل الوزارة في أبو سمبل وأسوان والنوبة حتي تم تعيينه مديرا عاما للإدارة العامة لآثار الصحاري عام 2001، ثم مديرا عاما لإدارة الحفائر بقطاع الأثار المصرية ومشرفا علي إدارة الآثار الغارقة، وظل بهذا المنصب حتي أصبح مديرا عاما للإدارة العامة لآثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي عام 2005.

وفي عام 2007، شغل رضوان منصب رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا والواحات؛ حتى شغل منصب رئيس قطاع المتاحف، وانتقل إلى رحمة الله بعد صراع طويل مع المرض قبل أن يبلغ سن التقاعد.