"البحوث الإسلامية" ينظم دورة للواعظات للتدريب على الفتوى.. (صور)

مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

نظم مجمع البحوث الإسلامية دورات تدريبية بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف للواعظات.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن تنظيم الدورة يأتي استجابة لحاجة المجتمع للعنصر النسائي لأجل تبصير النساء بأمور الدين وتصحيح المفاهيم المختلطة في عدد من المسائل الفكرية والفقهية، خاصة تلك التي تحتاج فيها النساء إلى الخصوصية ورفع الحرج.

وأضاف عفيفي، أن الدورة تتم بشكل عملي متكامل، ويتم تدريب المفتيات على الفتوى والتواصل مع من يأتين إلى مقر لجنة الفتوى للسؤال عن قضايا تشغل عقولهن حتى تتمكن واعظات الأزهر الشريف من معرفة صناعة الفتوى وحاجة المفتي إلى دراسة أصول الفتوى مع مراعاة الزمان والمكان والحال والعرف والأشخاص.