الموارد المائية تعقد ورشة عمل لمناقشة أخطار الفيضانات الساحلية

كتب- أحمد مسعد:

عقدت وزارة الموارد المائية والري، ورشة عمل تدريبية خاصة بإدارة أخطار الفيضانات الساحلية و السيول و كيفية التأقلم معها.

وتهدف ورشة العمل إلي بناء القدرات في مجال إدارة مخاطر الفيضانات الساحلية والتأقلم معها، من خلال التعريف بالأهداف المشتركة والتحديات الخاصة بالتأقلم مع التغيرات المناخية وبناء قدرات المتدربين في مجال إدارة مخاطر الفيضانات وإدارة المياه وعلاقتها بحماية الموارد المائية والتغيرات المناخية، كما سيتم التعريف بالممارسات الجيدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS والتحليل الاحصائي ونظم النمذجة والهيدرولوجي في تلك المجالات.

وتأتي استضافة مصر لورشة العمل ضمن أنشطة مشروع Water SUM الذى ينفذه المركز البيئى الإقليمى لمنطقة وسط وشرق أوروبا REC، بتمويل من حكومة السويد عن طريق الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى (SIDA) من خلال مكون (Water Port) الذى يهدف لإعداد برامج بناء القدرات و التي تعتبر مجالًا لتوسيع معارف ومهارات الجهات المعنية بالمياه.

ويشارك في ورشة العمل ممثلين عن قطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلي ممثلين عن وحدة إداة مشروع Water SUM ، ومكتب الاستشارات الهندسية Cimera.​