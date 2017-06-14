البنا يوجه بالتزام مصانع الأسمدة بحصص المزارعين في توقيتاتها المحددة
البنا يوجه بالتزام مصانع الأسمدة بحصص المزارعين في توقيتاتها المحددة
02:06 م الأربعاء 14 يونيو 2017
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن دعم الفلاح البسيط وتوفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، يأتي على رأس أولويات الوزارة والقيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل الفلاح.
وشدد وزير الزراعة خلال ترأسه اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة الزراعية، والذي عقد بديوان وزارة الزراعة، وفقًا لبيان، اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام كافة المصانع بالنسب والكميات المقررة من انتاجها لتوزيعها على المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية في التوقيات المحددة.
وأشار البنا، إلى أنه تم شكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة المدعمة، بدءًا من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حرصًا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلاً عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة.
وأكد وزير الزراعة، أن هناك لجان للرقابة والمتابعة ستقوم بعمل زيارات ميدانية مفاجئة على الجمعيات الزراعية، لمتابعة عمليات التوريد والتسليم للمزارعين وتوافر الكميات المطلوبة، كما ستتواصل مع المزارعين بالقرى، للتعرف على أي مشكلات تواجههم بخصوص توافر مستلزمات الانتاج على أرض الوقع، والعمل على حلها على الفور.
وأوضح البنا أنه تم تخصيص خطوط ساحنة على الأرقام: 0233373421، 0233373359، لتلقي أي شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة أو مشكلات خاصة بالمزارعين على مستوى المحافظات.
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