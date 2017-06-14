أفغانستان: مقتل 7 جراء انفجار في منزل قائد ميليشيا حكومية

كابول (د ب أ)

أعلن مسؤولون في أفغانستان أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء انفجار دراجة بخارية مفخخة داخل منزل قائد ميليشيا حكومية في إقليم باكتيكا جنوب شرقي البلاد.

وصرح مسؤول الشرطة المحلي محمد بارات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن ستة أطفال وشخص بالغ واحد قد قتلوا بعد أن انفجرت دراجة بخارية مفخخة داخل المنزل الواقع في منطقة جاني خيل.

وأضاف بارات أن ستة أشخاص آخرين ،من بينهم امرأتان وقائد ما يعرف باسم ميليشيا الشرطة المحلية في المنطقة، قد أصيبوا أيضا جراء الانفجار .

وكان قائد الميليشيا ،ويدعى عبد الشكور، قد أخذ دراجة بخارية تركها مسلحو طالبان بعد معركة نارية وقعت صباح اليوم إلى منزله.

وقال بارات إن المركبة كانت مفخخة بمتفجرات انفجرت بعد ذلك.

ولم تدل طالبان بأي تعليق حتى الآن حول الحادث.