الجيش الفلبيني: ربما يستغرق حصار مدينة ماراوي وقتا حتى التوصل إلى حل

مانيلا (د ب أ)

قال متحدث عسكري اليوم الأربعاء إن الحصار الذي تتعرض له مدينة ماراوي جنوبي الفلبين "ربما يستغرق بعض الوقت" قبل التوصل لحل ، فيما تسعى القوات الحكومية جاهدة لاستعادة مناطق مهمة يسيطر عليها المسلحون الإسلاميون الذين احتموا بالمساجد.

وتقاتل القوات الحكومية نحو 200 مسلح يتحصنون بعدة مباني، من بينها مباني عالية ومساجد، في أربع مناطق بمدينة ماراوي (800 كيلومتر جنوب مانيلا)، حسبما أفاد البريجادير جنرال رستيتوتو باديلا.

وذكر باديلا أن العملية العسكرية واجهت عراقيل بسبب اختباء الإرهابيين في المساجد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تقصف أو تهاجم دور العبادة.

وقال إن " قيادة القوات المسلحة متمسكة بتعهدها باستخدام الخيارات الأخرى التي تخرج (الإرهابيين) من أماكن العبادة التي حولوها إلى أوكار للأسلحة الآلية والقناصة".

وأضاف :"يحتمل أن يستغرق ذلك بعض الوقت".

وبدأت الأزمة في ماراوي عندما انتابت مئات المسلحين حالة هياج بعد أن حاولت قوات الحكومة القبض على قيادي محلي من تنظيم داعش . وخلفت أعمال العنف إجمالي 290 قتيلا، كما أسفرت عن نزوح أكثر من 220 ألف شخص.

وأشار باديلا إلى أن الجيش لم يتمكن من الوفاء بمهلتين حددتهما السلطات للسيطرة على ماراوي، ولن يتم تحديد مهلة أخرى .

وقال :"نطالب بقدر يسير آخر من الصبر، إننا تقريبا وصلنا إلى هناك... فقط نتوخى الحذر لتفادي الإضرار بآخرين، ولذلك نحرص في عملية محاولة دخول المدينة".