بالصور.. الغموض يسيطر على تفاصيل واقعة انتحار طالبة الثانوي.. "مصراوي" في موقع الحادث

كفر الشيخ - إسلام عمار

بمنطقة أرض محرم، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، تقع مدرسة محمد فريد الإبتدائية، التى شهدت واقعة انتحار الطالبة "ريم إبراهيم جاويش"، 17 سنة، بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بمدرستها، عقب أدائها امتحان مادتى الجبر والهندسة الفراغية، لتعثرها فى الإجابة على الأسئلة، وذلك بحسب الرواية الأمنية، والمراقبين.

تجول مراسل "مصراوي" فى تلك المنطقة، لرصد حقيقة واقعة انتحار الطالبة، بالمدرسة التي تقع على شارعين، الأول بأرض محرم العمومى، وبها بابين، والآخر من ناحية شارع الجيش، أمام المساكن الشعبية، الموازية لشركتين من المجمعات الاستهلاكية.

التقى "مصراوي" بأحد العاملين فى مجال الألوميتال، بمنطقة أرض محرم، ويدعى "حسام السيد"، الذي أكد أنه أثناء عمله داخل الورشة فوجئ بإطلاق صراخ، واستغاثات من داخل المدرسة، وادعاءات من داخلها بالقاء طالبة نفسها من أحد الطوابق.

وأشار سعيد نصير، موظف بالمعاش، ومن سكان منطقة أرض محرم، إلى أنه فوجئ مثل باقى الأهالي فى المنطقة، بإطلاق صراخات واستغاثات من داخل الفناء بالمدرسة، وباستطلاعه الأمر من أولياء الأمور، أفادوه قائلون له "طالبة فى امتحانات الثانوية العامة رمت نفسها من الدور الثالث بالمدرسة".

من جانب آخر، نفى فهد جاويش، عم الطالبة المتوفية المذكورة، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إقبالها على الانتحار من خلال إلقاء نفسها، من الطابق الثالث، بمدرسة لجنتها، موضحًا أن الطالبة المتوفية من المتفوقات، ومن أسرة متدينة تعى تمامًا معنى كلمة "الأنتحار".

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن هناك ترقبًا من جميع أفراد الأسرة، لظهورجديد من خلال تحقيقات النيابة والطب الشرعى، اللذان سيثبتان تمامًا حقيقة الواقعة، مشيرًا إلى أنه وبحسب رواية زميلات لها أن المتوفية أنتهت من أداء امتحانها فى الجبر والهندسة، وهى فى حالة إعياء عبارة عن دوار، وباقترابها من سور الطابق، سقطت من العلو نتيجة هذه الحالة.