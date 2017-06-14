ترشيح بان كي مون لتولي منصبا في اللجنة الأولمبية الدولية

برلين (د ب أ)

كشفت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء أنه تم اقتراح اسم الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، لتولي منصب رئيس لجنة القيم التابعة لها.

وسيحل المسؤول الكوري الجنوبي السابق، 73 عاما، بدلا من الرئيس الحالي للجنة القيم، يوسوفا نداي، إذا تمت الموافقة على تعيينه خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية في سبتمبر المقبل.

وقال الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: "تتشرف اللجنة الأولمبية الدولية ويسرها أن وافق السيد بان على ترشيح اسمه، السيد بان يملك سجلا حافلا في الخدمة العامة يتسم بالنزاهة والشفافية، وعلى الجانب الأخر فهو صديق رائع للحراك الأولمبي".

وكان بان كي مون أمينا عاما للأم المتحدة خلال الفترة ما بين يناير 2007 وديسمبر 2016.

وقال بان كي مون: "أنا أتشرف كثيرا بأن يتم ترشيحي لرئاسة لجنة القيم وأن أقبل هذا المنصب بتواضع وبشعور بالمسؤولية".

وأضاف: "الأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية جمعتهما سنوات طويلة من العمل المشترك سعيا من خلاله إلى إرساء السلام وبناء عالم أفضل".