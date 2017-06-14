ألمانيا تعتزم تحسين رعاية ضحايا الإرهاب

برلين (د ب أ)

تعتزم ألمانيا تحسين سبل رعاية ضحايا الإرهاب وذويهم.

وأعلنت وزارة الداخلية المحلية في ولاية برلين اليوم الأربعاء أن وزارة الداخلية الاتحادية وولاية برلين وضعتا قائمة تدقيق خاصة بهذا الشأن تم طرحها خلال مؤتمر وزراء الداخلية في مدينة دريسدن.

وبحسب القائمة فإنه من المقرر أن تضع السلطات المختصة هياكل واضحة لرعاية ضحايا الإرهاب وتجميع بياناتهم، بالإضافة إلى تجنب فترات الانتظار الطويلة لتحديد هوية ضحايا الإرهاب حتى لا تضطر عائلاتهم البقاء في حالة عدم يقين لفترة طويلة.

وأوضح وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، أنه عقب الهجوم الإرهابي على إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر الماضي اتضح جليا "ضرورة تحسين مسارات رعاية الضحايا وذويهم".

وأضاف جايزل أن أقارب الضحايا والمصابين شكوا عقب الهجوم من إهمال السلطات لهم.

يذكر أن التونسي أنيس العمري نفذ هجوم دهس بشاحنة في برلين قبيل فترة عيد الميلاد (الكريسماس). وأسفر الهجوم عن مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.