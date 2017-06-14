أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الاربعاء 14-6-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز " ليلة القدر ولماذا سميت بليلة القدر" -
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ألمانيا تعتزم تحسين رعاية ضحايا الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ألمانيا تعتزم تحسين رعاية ضحايا الإرهاب

02:02 م الأربعاء 14 يونيو 2017

ألمانيا تعتزم تحسين رعاية ضحايا الإرهاب

برلين (د ب أ)
تعتزم ألمانيا تحسين سبل رعاية ضحايا الإرهاب وذويهم.

وأعلنت وزارة الداخلية المحلية في ولاية برلين اليوم الأربعاء أن وزارة الداخلية الاتحادية وولاية برلين وضعتا قائمة تدقيق خاصة بهذا الشأن تم طرحها خلال مؤتمر وزراء الداخلية في مدينة دريسدن.

وبحسب القائمة فإنه من المقرر أن تضع السلطات المختصة هياكل واضحة لرعاية ضحايا الإرهاب وتجميع بياناتهم، بالإضافة إلى تجنب فترات الانتظار الطويلة لتحديد هوية ضحايا الإرهاب حتى لا تضطر عائلاتهم البقاء في حالة عدم يقين لفترة طويلة.

وأوضح وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، أنه عقب الهجوم الإرهابي على إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر الماضي اتضح جليا "ضرورة تحسين مسارات رعاية الضحايا وذويهم".

وأضاف جايزل أن أقارب الضحايا والمصابين شكوا عقب الهجوم من إهمال السلطات لهم.

يذكر أن التونسي أنيس العمري نفذ هجوم دهس بشاحنة في برلين قبيل فترة عيد الميلاد (الكريسماس). وأسفر الهجوم عن مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار

    تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار

    أخبار
  • ألمانيا تستأجر خمس طائرات إسرائيلية بدون طيار مقابل أكثر من مليار يورو

    ألمانيا تستأجر خمس طائرات إسرائيلية بدون طيار مقابل أكثر من مليار يورو

    أخبار
  • بدء محاكمة ثلاثة سوريين يشتبه في انتمائهم لداعش في ألمانيا

    بدء محاكمة ثلاثة سوريين يشتبه في انتمائهم لداعش في ألمانيا

    أخبار
  • حول العالم في 24 ساعة

    حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو- حقيقة ظهور

    - حقيقة ظهور "حورية البحر" بالقرب من شواطئ أسترالياهو وهي

  • إلى لقاء قريب.. أحمد يحن لزوجته المتوفية بـ

    إلى لقاء قريب.. أحمد يحن لزوجته المتوفية بـ"وجبة" وزيارة للقبر ()أخبار

  • تشريعية النواب توافق على احالة اتفاقية

    تشريعية النواب توافق على احالة اتفاقية "تيران وصنافير" للجلسة العامةأخبار

  • السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة

    يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصةأخبار

  • رامز جلال يسخر من ملابس ناهد السباعي في

    رامز جلال يسخر من ملابس ناهد السباعي في "رامز تحت الأرض"فنون

  • خبير أرصاد: موجة حر جديدة الخميس المقبل

    خبير أرصاد: موجة حر جديدة الخميس المقبلأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه بمتابعة جهود خفض العجز في الموازنة والدين العام

السيسي يوجه بمتابعة جهود خفض العجز في الموازنة والدين العام

السيسي يؤكد دعم مصر للعراق في جهود لمكافحة الإرهاب

السيسي يؤكد دعم مصر للعراق في جهود لمكافحة الإرهاب

فيديو| عمر مروان: مبارك أقر بالسيادة السعودية على «تيران وصنافير» عام 1990

فيديو| عمر مروان: مبارك أقر بالسيادة السعودية على «تيران وصنافير» عام 1990

فيديو| «كشف فضائح سلفية».. «غرابيب سود» يثير خلافًا بين سلفي ومنتج

فيديو| «كشف فضائح سلفية».. «غرابيب سود» يثير خلافًا بين سلفي ومنتج